Polícia Civil de Pelotas prende três investigados por estupro de vulnerável

Prisões foram realizadas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Pelotas. Douglas Dutra / Agencia RBS

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Pelotas prendeu três homens investigados ou condenados por estupro de vulnerável em operações realizadas nos últimos dias. As ações, coordenadas pela delegada Lisiane Mattarredona, envolveram casos de abuso contra crianças e adolescentes no sul do Estado.

A prisão mais recente ocorreu na manhã de segunda-feira (2), em Canela, na Serra Gaúcha. Um homem de 41 anos, investigado por abusar da enteada, de 14 anos, foi localizado após deixar Pelotas durante as investigações.

Segundo a Polícia Civil, os crimes teriam ocorrido na residência da família. O caso foi descoberto depois que a adolescente relatou os abusos à mãe, que procurou a polícia para registrar a ocorrência.

Com o avanço das investigações, a DPCA solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi localizado com apoio de policiais da região de Canela. A captura foi a terceira realizada pela especializada em menos de uma semana.

Na sexta-feira (30), agentes da DPCA prenderam um homem de 42 anos investigado por abusar sexualmente de um menino de 12 anos. Conforme a Polícia Civil, o suspeito era ex-companheiro da avó da vítima e frequentava a residência da família.

Após o cumprimento do mandado, ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Pelotas.

Um dia antes, na quinta-feira (29), os policiais cumpriram outro mandado de prisão, desta vez decorrente de uma sentença condenatória. O alvo foi um homem de 70 anos condenado por estupro de vulnerável contra um menino de nove anos.

De acordo com a investigação, ele também é investigado por supostos abusos contra outras duas crianças da mesma faixa etária.

Investigação e proteção às vítimas

Segundo a delegada Lisiane Mattarredona, os casos reforçam a importância das denúncias para a interrupção de ciclos de violência contra crianças e adolescentes.

Os inquéritos seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias dos casos e identificar outras possíveis vítimas.



