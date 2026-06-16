Polícia Civil apreende 330 quilos de maconha e prende foragido em Pelotas

Entorpecentes foram localizado em uma casa que servia exclusivamente como depósito do tráfico no bairro Areal. Divulgação / Polícia Civil

A terceira fase da Operação O Patrão, deflagrada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) de Pelotas, resultou na apreensão de 330 quilos de maconha e na captura de um homem que estava foragido da justiça. A droga está avaliada em R$ 1,6 milhão. A ofensiva da Polícia Civil aconteceu na manhã desta terça-feira (16).

Os agentes cumpriram simultaneamente oito mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão nos bairros Areal, Navegantes e Fragata. O grande carregamento de entorpecentes foi localizado em uma casa que servia exclusivamente como depósito do tráfico no bairro Areal, uma área residencial de classe média, a apenas uma quadra das avenidas Domingos de Almeida e Juscelino Kubitschek de Oliveira.

— A ideia era justamente colocar em um bairro de classe média para que fosse um local com menos trânsito da polícia e que não chamasse a atenção dos vizinhos. Eles movimentavam a droga geralmente à noite, em uma rua de pouco movimento — explica o titular da Draco de Pelotas, delegado Rafael Lopes.

No imóvel, que não tinha móveis ou moradores, as autoridades encontraram apenas os fardos da droga.

Prisão de foragido da Apac

O homem capturado durante a ação foi localizado em um apartamento no bairro Fragata. Ele estava foragido da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Pelotas, local de onde havia escapado após agredir um agente de segurança.

Além da fuga, o indivíduo é apontado pelas investigações como um dos autores de um assalto a uma clínica geriátrica da cidade. Na ocasião, homens armados invadiram o lar de idosos e, sob ameaças, roubaram dinheiro do estabelecimento.