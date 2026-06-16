Segurança

Operação O Patrão
Notícia

Polícia Civil apreende 330 quilos de maconha e prende foragido em Pelotas

Droga avaliada em R$ 1,6 milhão estava escondida em bairro de classe média

Igor Islabão

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