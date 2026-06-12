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Polícia apura denúncia sobre criança ter recebido medicamento sem autorização em escola no sul do RS

Mãe relatou que a filha de três anos aparentava sonolência anormal; operação realizou buscas na instituição de ensino, mas nada foi encontrado 

Gabriel Veríssimo

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