Polícia apura denúncia sobre criança ter recebido medicamento sem autorização em escola no sul do RS

A Polícia Civil de São Lourenço do Sul investiga uma denúncia envolvendo uma menina de três anos que teria recebido um medicamento controlado dentro de uma escola municipal de educação infantil.

Segundo relato da mãe, a medicação teria sido administrada por uma professora sem prescrição médica e sem autorização da família. O nome da instituição de ensino não foi divulgado. As identidades da criança e da servidora são mantidas em sigilo.

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De acordo com o delegado Edson Ramalho, titular da Delegacia de Polícia de São Lourenço do Sul, o registro da ocorrência foi feito após a mãe perceber uma alteração no comportamento da filha.

— Teve o registro, a mãe nos procurou. Ela relatou que a filha de três anos teria recebido uma medicação e o resto nós estamos apurando (...) No final, a gente vai saber se é verdade ou não — afirma o delegado.

Na manhã desta sexta-feira (12), policiais realizaram diligências na escola. Conforme Ramalho, nenhuma evidência relacionada ao caso foi encontrada até o momento.

Paralelamente à investigação policial, a prefeitura de São Lourenço do Sul instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar os fatos.

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Em nota, o Executivo municipal informou que o procedimento tem como objetivo garantir a apuração da denúncia, preservar a integridade da investigação e assegurar o devido processo legal.

A prefeitura ressaltou ainda que o processo possui caráter interno e não interfere nas investigações conduzidas pela Polícia Civil.

Confira a nota da prefeitura, na íntegra:

"A Prefeitura Municipal informa que, ao tomar conhecimento de um fato envolvendo uma servidora municipal que atua em uma Escola Municipal de Educação Infantil, adotou imediatamente as medidas administrativas cabíveis para a apuração dos acontecimentos.



Foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que tramitará em sigilo, conforme previsto na legislação, a fim de garantir a adequada apuração dos fatos, preservar a integridade da investigação e assegurar o devido processo legal às partes envolvidas.



A Administração Municipal reforça que está acompanhando o caso por meio dos setores competentes e prestando todo o suporte necessário à família da criança envolvida, colocando-se à disposição para colaborar com os encaminhamentos que se fizerem necessários.



O procedimento administrativo instaurado pelo município possui caráter interno e não interfere nas apurações conduzidas pelas autoridades competentes, tampouco afasta a eventual responsabilização nas esferas cível e criminal, caso sejam constatadas irregularidades.



O município reafirma seu compromisso com a segurança, o bem-estar e a proteção das crianças atendidas pela rede municipal de ensino, bem como com a transparência, a responsabilidade e o respeito à legislação na condução de todas as providências relacionadas ao caso.



Em razão do sigilo do procedimento administrativo em andamento, não serão divulgadas informações adicionais neste momento."



