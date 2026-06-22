PM reage a assalto e mata suspeito em Pelotas

Assalto ocorreu em uma das principais avenidas do município. Polícia Civil / Divulgação

Uma tentativa de assalto acabou em morte no entardecer deste domingo (21) em Pelotas, zona sul do Estado. Conforme testemunhas, dois homens tentaram roubar uma farmácia da rede São João situada na Avenida Dom Joaquim, uma das principais do município.

Um policial militar de folga viu a cena e reagiu, sacando a arma. Um dos suspeitos de praticar o crime morreu; o outro conseguiu fugir correndo.

Técnicos do Instituto-Geral de Perícias compareceram ao local do assalto para averiguar a dinâmica dos fatos. O PM alegou legítima defesa.

Segundo o delegado plantonista, Geovane Klipel, os ladrões conseguiram roubar R$ 670 e alguns produtos do estabelecimento antes de terem a ação frustrada pelo policial militar.

Klipel considera que, em princípio, o caso aparenta ser de legítima defesa por parte do policial, já que o criminoso teria desobedecido à ordem de largar a arma e tentado sacar um revólver para usá-lo contra o PM.