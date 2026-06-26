Padrasto investigado por estupro de vulnerável é preso no Sul do Estado

Homem foi preso em Pelotas. Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu preventivamente, nesta sexta-feira (26), em Pelotas, um homem investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra a sua ex-enteada. A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Polícia de Canguçu, município onde o crime teria ocorrido, com o apoio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Pelotas. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça após representação do delegado Luciano Cabrera, responsável pelo caso.

As investigações começaram no primeiro semestre de 2025, quando a polícia recebeu o relato da vítima e solicitou um depoimento especial à Justiça para colher o testemunho da menina de forma protegida.

De acordo com o inquérito, a jovem, que é filha de pais separados, passou a morar com a mãe e o padrasto. Os abusos sexuais começaram quando ela tinha oito anos e se estenderam até os 12 ou 13 anos. A violência cessou quando a menina foi expulsa de casa pela mãe, que acreditou na versão do marido em vez do relato da filha.

O delegado Luciano Cabrera destaca que o inquérito reuniu provas robustas ao longo de mais de um ano de apuração cuidadosa, o que fundamentou o pedido de prisão aceito pelo Poder Judiciário.

— Essa prisão é muito importante porque retira de circulação um investigado por um crime extremamente grave. Demonstra que o trabalho investigativo sério dá resultado. Casos de violência sexual contra crianças e adolescentes exigem essa resposta firme do Estado — afirma o delegado.



