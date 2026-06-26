Operação contra abigeato apreende 150 quilos de carne e prende um homem em Rio Grande

Um homem foi preso nesta sexta-feira (26) por crime de abigeato em Rio Grande. A prisão ocorreu durante uma ação da 9ª Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab), que apreendeu 150 quilos de carne sem procedência e retirou de circulação alimentos impróprios para consumo.

A Operação Paz na Ilha teve como objetivo desarticular um esquema de furto de bovinos e ovinos e receptação.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos furtavam animais na Ilha dos Marinheiros e na Ilha da Torotama, em Rio Grande, e utilizavam embarcações para transportar a carga entre Rio Grande e Pelotas, onde o abate era realizado de forma alternada antes da comercialização.

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Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, sendo um na residência do suspeito e quatro em estabelecimentos comerciais pertencentes a dois proprietários investigados por receptação.

Nos locais, os policiais encontraram salas ocultas com freezers para armazenar a carne, além de linguiças artesanais produzidas sem procedência e outros alimentos vencidos, alguns com validade expirada desde 2022.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação continuará para identificar outros possíveis envolvidos.



