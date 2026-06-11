Operação apreende mais de meia tonelada de carne sem inspeção em Pelotas

Alimentos com problemas de conservação eram vendidos em abatedouro na zona rural do município. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A Vigilância Sanitária de Pelotas apreendeu 550 quilos de carne durante uma operação realizada nesta quinta-feira (11) na zona rural do município. A ação contou com apoio do Departamento de Inspeção Municipal e Agroindústria da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar.

O alvo da Operação Segurança na Mesa foi um estabelecimento que funcionava como abatedouro e açougue. No local, que não foi identificado pelas autoridades, os agentes recolheram carnes bovina, suína e de frango, além de embutidos que estavam expostos para comercialização.

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Segundo a Vigilância Sanitária, os produtos não possuíam registro de inspeção nem rotulagem obrigatória.

Durante a fiscalização, os agentes também identificaram carnes resfriadas em processo de congelamento, prática proibida pela legislação sanitária. Conforme o órgão, foram constatadas ainda alterações nas características sensoriais dos alimentos, perceptíveis por aspectos como odor, aparência e textura.

Esta foi a segunda edição da Operação Segurança na Mesa, que tem como objetivo fiscalizar a comercialização de produtos de origem animal e coibir irregularidades que possam representar riscos à saúde da população.



