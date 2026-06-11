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Operação apreende mais de meia tonelada de carne sem inspeção em Pelotas

Produtos de origem bovina, suína e de frango eram vendidos sem registro e rotulagem, segundo a Vigilância Sanitária

Gabriel Veríssimo

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