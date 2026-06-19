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Mulheres presas por furtos e roubos em Rio Grande são investigadas por ao menos 12 crimes

Polícia Civil identificou cinco integrantes do grupo, mas acredita que associação criminosa seja maior; todas estão com prisão preventiva decretada

Joanna Manhago

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