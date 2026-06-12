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Mulher de 25 anos é encontrada morta em Rio Grande; Polícia investiga possível feminicídio

Caso foi registrado na região da Capilha e é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher

Gabriel Veríssimo

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