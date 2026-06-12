Mulher de 25 anos é encontrada morta em Rio Grande; Polícia investiga possível feminicídio

Uma mulher de 25 anos foi encontrada morta na região da Capilha, no município de Rio Grande, na manhã desta sexta-feira (12). A Polícia Civil investiga o caso como um possível feminicídio. Se confirmado, este é o primeiro feminicídio do ano em Rio Grande e o 40º do Rio Grande do Sul.

Segundo a delegada Alexandra Sosa, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Rio Grande, uma equipe foi deslocada até o local na manhã desta sexta para realizar os primeiros levantamentos e registrar a ocorrência.

Até o momento, não há suspeitos presos. De acordo com a delegada, a vítima não possuía registros anteriores de violência doméstica nem medidas protetivas de urgência em seu nome.

A Polícia Civil não divulgou outras informações sobre as circunstâncias da morte para não prejudicar o andamento das investigações. O caso segue sendo apurado pela Deam.



