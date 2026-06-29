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Mais de 10 quilos de cocaína enviados pelos Correios são apreendidos em Pelotas

Ação conjunta entre Draco e Receita Federal interceptou duas caixas; entorpecente tinha como destino o município de Capão do Leão

Laura Cosme

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