Mais de 10 quilos de cocaína enviados pelos Correios são apreendidos em Pelotas

Apreensão ocorreu na última sexta-feira (26), durante fiscalização da Receita Federal. Polícia Civil / Divulgação

Mais de 10 quilos de cocaína enviados pelos Correios foram apreendidos em Pelotas durante uma ação da Polícia Civil, por meio da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas), em conjunto com a Receita Federal. A operação ocorreu na última sexta-feira (26).

A apreensão foi feita durante uma fiscalização de rotina da Receita Federal, quando uma encomenda suspeita foi interceptada. Dentro dela, os agentes encontraram a droga distribuída em duas caixas.

O material ilícito tinha como destino o município de Capão do Leão, no sul do Estado.

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— As caixas tinham remetente e destinatário. O destinatário é familiar de um indivíduo preso por tráfico. Como a droga foi apreendida no percurso, o destinatário não foi preso — explica o delegado Rafael Lopes, titular da Draco.

Após a apreensão, foram instaurados inquéritos policiais para apurar as circunstâncias do envio e identificar os responsáveis pela remessa.



