Líder religioso é preso por suspeita de estupro de adolescente em Rio Grande

Um homem, de 44 anos, foi preso preventivamente nesta segunda-feira (15) por suspeita de estuprar uma adolescente de 14 anos em maio. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPPGV) de Rio Grande.

Segundo a delegada Alexandra Perez Sosa, responsável pela investigação do caso, o suspeito exercia função de liderança religiosa na região.

O crime teria ocorrido em Rio Grande, em 9 de maio. No entanto, o homem foi preso no interior do município de Santa Vitória do Palmar, na região conhecida como Vila Anselmi.

— A investigação teve início após denúncia e registro realizado por familiar da vítima, adolescente, que relatou episódios de violência sexual supostamente praticados pelo investigado em contexto de vulnerabilidade e abuso da relação de confiança, uma vez que o suspeito exercia função de liderança religiosa na região — afirmou a delegada.

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Durante a investigação, foram realizadas oitivas e diligências que embasaram o pedido de prisão preventiva do suspeito, cujo nome não foi divulgado.