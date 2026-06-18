Incêndio destrói residência em Rio Grande e mobiliza Bombeiros

Caso foi registrado na Rua Radialista Dólar Tanus. Divulgação / Corpo de Bombeiros

Um incêndio destruiu uma residência por volta das 16h20min desta quinta-feira (18) em Rio Grande. O caso foi registrado na Rua Radialista Dólar Tanus, seguimento da rua Porto Alegre, próximo à UPA, no Cassino.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram uma casa pré-fabricada, que foi totalmente consumida pelo fogo.

A ocorrência foi atendida por uma guarnição do quartel central, com apoio de um militar que estava de serviço no Balneário Cassino.

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Antes da chegada dos bombeiros, dois idosos, apontados inicialmente como proprietários do imóvel, foram socorridos por uma ambulância. Conforme os bombeiros, eles estavam muito nervosos em razão da situação.

As equipes realizaram o combate às chamas e o trabalho de rescaldo para evitar a reignição do fogo.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre feridos nem sobre as causas do incêndio. As circunstâncias do caso deverão ser apuradas.



