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Idoso é morto após desentendimento entre vizinhos em Cristal

Crime ocorreu na noite de sexta-feira; polícia trabalha com um suspeito, mas ninguém havia sido preso até a manhã deste sábado

Frederico Feijó

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