Idoso é morto após desentendimento entre vizinhos em Cristal

Um idoso de 66 anos foi morto na noite de sexta-feira (5) em Cristal, no sul do Estado. Segundo a Polícia Civil, a principal linha de investigação aponta para um desentendimento entre vizinhos. Ninguém foi preso até as 10h deste sábado.

O crime ocorreu por volta das 23h50, na Travessa Chuí, em uma residência vizinha às casas do idoso e do suspeito. A identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.

De acordo com a delegada Vivian Sander Duarte, titular da 29ª Região Policial, a vítima foi atingida na cabeça por um objeto contundente. A perícia apontou que se trata de um instrumento arredondado, mas ainda não foi possível determinar se era de madeira ou metal.

— Não temos como precisar ainda. É um instrumento arredondado, de acordo com a perícia, mas não se sabe se era de ferro ou madeira — afirmou a delegada.

Suspeito já foi identificado

A ocorrência foi atendida inicialmente pela Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Camaquã. A Polícia Civil já identificou um suspeito de envolvimento no crime, que seria um vizinho da vítima.