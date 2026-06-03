Homem suspeito de estuprar enteada é preso em Rio Grande

Um homem de 21 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (3) em Rio Grande, suspeito de cometer abuso sexual contra a enteada, uma menina de 9 anos. O crime era cometido em Pelotas.

De acordo com a Polícia Civil, a criança relatou os abusos a uma tia. Conforme a investigação, os crimes teriam ocorrido ao longo dos últimos cinco meses. Diante da denúncia e dos elementos reunidos durante o inquérito, foi solicitado a prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pela Justiça.

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A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Pelotas, com apoio de policiais da Delegacia de Polícia de Grupos Vulneráveis (DPGV) de Rio Grande.