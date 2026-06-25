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Homem que matou cão enforcado em Canguçu deve ser indiciado pela Polícia

Suspeito confessou morte de animal após ser identificado por imagens de câmeras de segurança; inquérito será enviado à Justiça nos próximos dias

Igor Islabão

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