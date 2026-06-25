Animal foi enforcado e jogado em um banhado. Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil deve enviar à Justiça nos próximos dias o inquérito sobre a morte de um cão na zona rural de Canguçu, no sul do Estado. O suspeito deve ser indiciado pelo crime de maus-tratos com resultado morte, com pena prevista de quatro a 12 anos de reclusão.

O crime ocorreu no domingo (21), mas o caso ganhou desdobramentos nesta semana após a identificação e o interrogatório do homem, que tem 43 anos, é natural de Jaguarão e possui antecedentes por lesão corporal e estupro. Ele não é morador da cidade e estava visitando um familiar.

Câmeras de segurança flagraram o homem invadindo a propriedade. O suspeito teria levado o animal até a área onde estava hospedado, matou o cão enforcado e jogou o corpo em um banhado nos fundos do terreno. Em depoimento, ele confessou o crime.

No dia seguinte, a tutora do animal localizou o suspeito caminhando pela região com as mesmas roupas do dia anterior e acionou a Patrulha Rural da Brigada Militar. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia do município.

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O delegado Luciano Cabrera, titular da Delegacia de Canguçu, explica que o homem não foi preso em flagrante porque o prazo de 24 horas já havia expirado no momento da abordagem.

— A guarnição tirou fotos e vídeos do animal morto. O indivíduo prestou interrogatório e confirmou os fatos, e a vítima também foi ouvida. O inquérito já está pronto — afirmou o delegado, que avalia a possibilidade de solicitar a prisão preventiva do suspeito.



