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Homem em situação de rua morre após ser socorrido com suspeita de hipotermia em Pelotas

Vítima foi encontrada na região central da cidade e sofreu parada cardiorrespiratória; Polícia Civil aguarda laudo para esclarecer a causa da morte

Gabriel Veríssimo

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