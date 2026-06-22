Homem em situação de rua morre após ser socorrido com suspeita de hipotermia em Pelotas

Investigação ainda aguarda necropsia para confirmar causa da morte e identificação da vítima. Igor Islabão / Agencia RBS

A Polícia Civil investiga a morte de um homem em situação de rua encontrado na Rua Barão de Santa Tecla, em Pelotas, na manhã de domingo (21). A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com quadro de hipotermia e parada cardiorrespiratória, mas morreu após dar entrada no Pronto-Socorro de Pelotas.

O homem foi identificado como Odilson Pereira, de 64 anos. A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) informou que a causa da morte teria sido hipotermia. No entanto, a Polícia Civil aguarda a conclusão dos exames periciais para confirmar as circunstâncias do caso.

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Segundo o titular da 1ª Delegacia de Polícia de Pelotas, delegado Félix Rafahim, a investigação depende do resultado da necropsia, que deverá apontar a causa da morte.

— Se houver indícios de crime, será instaurado inquérito policial. Caso contrário, o procedimento será arquivado — afirma o delegado.

Após ser encontrada na via pública, foi encaminhada ao pronto-socorro, onde equipes médicas realizaram manobras de reanimação por aproximadamente 25 minutos, sem sucesso.

A Polícia Civil informou que o caso permanece em apuração até a conclusão dos exames do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

