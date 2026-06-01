Homem é preso por caçar capivara e quati no sul do Estado

Os animais silvestres foram levados ao Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre da UFPel para identificação das espécies. Divulgação / Patram

Um homem foi preso por caça ilegal, pesca irregular e posse de arma de fogo na zona rural do município de Pedro Osório, no Sul do Estado, neste sábado (30). Ele é suspeito de abater uma capivara e um quati.

A 3ª Companhia Independente de Polícia Ambiental flagrou o suspeito na localidade de Liscano, às margens do Rio Piratini. Durante patrulhamento, os policiais localizaram um acampamento improvisado em área de mata ciliar, onde encontraram o indivíduo no interior de uma barraca.

No local, foram apreendidos animais silvestres abatidos, incluindo a capivara e o quati, ambos já eviscerados, além de peixes da fauna local. Também foram localizadas diversas redes de pesca de uso restrito, o que indicou a prática de pesca ilegal.

Os policiais constataram que o homem não possuía Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) nem autorização para a utilização dos petrechos. As redes estavam molhadas e posicionadas próximas ao rio, evidenciando o uso recente.

Além disso, a equipe apreendeu uma pistola de pressão adulterada para disparar munição calibre .22. Uma cadela da raça pitbull, equipada com colete de proteção utilizado para caça, também foi encontrada no acampamento.