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Homem é preso por caçar capivara e quati no sul do Estado

Suspeito foi flagrado com animais abatidos, redes de pesca e uma pistola adulterada na zona rural de Pedro Osório

Gabriel Veríssimo

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