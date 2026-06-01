Homem é preso por caçar capivara e quati no sul do Estado

Um homem foi preso por caça ilegal, pesca irregular e posse de arma de fogo na zona rural do município de Pedro Osório, no Sul do Estado, neste sábado (30). Ele é suspeito de abater uma capivara e um quati.
A 3ª Companhia Independente de Polícia Ambiental flagrou o suspeito na localidade de Liscano, às margens do Rio Piratini. Durante patrulhamento, os policiais localizaram um acampamento improvisado em área de mata ciliar, onde encontraram o indivíduo no interior de uma barraca.
No local, foram apreendidos animais silvestres abatidos, incluindo a capivara e o quati, ambos já eviscerados, além de peixes da fauna local. Também foram localizadas diversas redes de pesca de uso restrito, o que indicou a prática de pesca ilegal.
Os policiais constataram que o homem não possuía Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) nem autorização para a utilização dos petrechos. As redes estavam molhadas e posicionadas próximas ao rio, evidenciando o uso recente.
Além disso, a equipe apreendeu uma pistola de pressão adulterada para disparar munição calibre .22. Uma cadela da raça pitbull, equipada com colete de proteção utilizado para caça, também foi encontrada no acampamento.
Os animais silvestres foram levados ao Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre (Nurfs) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), para identificação das espécies e elaboração de laudo técnico.