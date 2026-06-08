Caso aconteceu na noite deste domingo (7), no bairro Três Vendas. Divulgação / Guarda Municipal

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por uma guarnição da Guarda Municipal de Pelotas na noite de domingo (7). Ele teria perseguido a ex-companheira com um facão e uma faca menor. O caso ocorreu por volta das 20h30min na Avenida Leopoldo Brod, no bairro Três Vendas, nas proximidades do Colégio Francisco Caruccio.

Os guardas municipais realizavam patrulhamento preventivo na região quando foram acionados pela vítima, de 42 anos, que pedia socorro. A equipe abordou o suspeito, que recebeu voz de prisão e precisou ser algemado.

O homem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, na sequência, encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). A delegada plantonista determinou a autuação em flagrante pelos crimes de ameaça e violência psicológica contra a mulher.

A vítima também recebeu atendimento médico na UPA antes de ser conduzida à delegacia, onde manifestou o desejo de representar criminalmente contra o ex-companheiro. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Pelotas.

A delegada titular da Deam, Márcia Chiviacowsky, detalhou como será os próximos passos da investigação.

— Agora é instaurado o inquérito policial, se tiver mais alguma diligência necessária a gente vai fazer, senão a gente vai remeter o inquérito em dez dias para o Poder Judiciário — afirma.



