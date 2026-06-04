Homem é preso durante investigação sobre furto de 47 cabeças de gado em São Lourenço do Sul

Caso apurado envolve crime registrado em duas ocorrências, entre abril e maio deste ano. Divulgação / Polícia Civil

Uma operação da Polícia Civil que investiga o furto de 47 cabeças de gado em uma propriedade rural de São Lourenço do Sul resultou na prisão em flagrante de um homem por posse irregular de arma de fogo na manhã de quarta-feira (3).

A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma propriedade localizada na Estrada da Camponesa, no interior do município.

Segundo a Polícia Civil, o proprietário do local foi encaminhado à Delegacia de Polícia de São Lourenço do Sul, onde pagou fiança e foi liberado para responder ao processo em liberdade.

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Durante a operação, os policiais apreenderam uma arma de fogo de cano longo adulterada para disparar munição calibre .22, além de munições dos calibres 12, 16 e 20, material utilizado para recarga de cartuchos e dois telefones celulares. Os aparelhos serão submetidos à perícia.

Suspeitas surgiram após desaparecimento de animais

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O caso apurado pela Polícia Civil envolve o furto de 47 bovinos registrado em duas ocorrências entre abril e maio deste ano em uma propriedade rural do município.

A primeira fase da operação foi realizada em 21 de maio. Na ocasião, os agentes localizaram um brinco plástico vermelho de identificação animal pertencente à fazenda que registrou os furtos.

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De acordo com a investigação, o item era de uso exclusivo da propriedade e pode indicar a presença de gado furtado no local alvo da ação policial.

Os investigadores também identificaram divergências entre a quantidade de bovinos declarada pelo suspeito e o número de animais encontrados na propriedade, circunstância que reforçou as suspeitas de envolvimento no crime.

A ofensiva integra a Operação Três Estâncias, conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrab) de Camaquã. As investigações sobre o desaparecimento dos animais seguem em andamento.





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