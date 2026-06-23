Homem é morto a tiros em via pública no bairro Castelo Branco, em Rio Grande

Um homem de 29 anos foi morto a tiros na noite de segunda-feira (22), no bairro Castelo Branco, em Rio Grande. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encontrada na Rua A com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.
Quando as equipes chegaram ao local o homem já estava sem vida. Este foi o 10
A ocorrência foi atendida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rio Grande. Policiais civis e peritos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) realizaram os primeiros levantamentos na cena do crime e recolheram vestígios que poderão auxiliar no esclarecimento do caso.
A identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades. De acordo com o delegado Maiquel Fonseca, o homem tinha antecedentes criminais.
A DHPP instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do homicídio, além de identificar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.
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