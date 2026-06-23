Segurança

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Homem é morto a tiros em via pública no bairro Castelo Branco, em Rio Grande

Vítima de 29 anos foi encontrada sem vida na noite de segunda-feira; Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime

Joanna Manhago

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