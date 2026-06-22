Segurança

Decisão judicial
Notícia

Homem é condenado por estuprar sobrinho de 16 anos em São Lourenço do Sul

Denúncia apontou que acusado constrangeu vítima mediante ameaça de matar familiares caso adolescente contasse aos pais que tinha sofrido abuso

Laura Cosme

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