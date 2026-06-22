Homem é condenado por estuprar sobrinho de 16 anos em São Lourenço do Sul

O Tribunal de Justiça condenou em 10 anos de prisão em regime fechado um homem de 53 anos pelo crime de estupro de vulnerável. O crime aconteceu em 2021, em São Lourenço do Sul, no sul do Estado. A vítima, na época com 16 anos, era sobrinho do condenado.

Segundo o Ministério Público, a denúncia aponta que o réu usou das relações domésticas e da posição de autoridade que exercia sobre a vítima para praticar o ato abusivo.

Além disso, durante o processo, ficou comprovado que o acusado constrangeu a vítima mediante a ameaça de matar a família do adolescente, caso contasse aos pais que tinha sofrido abuso.

A decisão também fixou indenização por danos morais à vítima. O réu poderá recorrer em liberdade.