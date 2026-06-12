Homem de 27 anos é morto a tiros em Rio Grande

Um homem de 27 anos foi morto a tiros na noite da última quinta-feira (11) no bairro Frederico Ernesto Buchholz, em Rio Grande.
Segundo o delegado titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rio Grande, Maiquel Fonseca, a vítima foi identificada como Matheus Ossanes Mello.
Mais detalhes sobre o caso não foram divulgados. Este é o nono homicídio registrado em Rio Grande em 2026.
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