Furto e vandalismo danificam 21 hidrantes em menos de uma semana em Pelotas

Pelo menos 21 hidrantes foram furtados ou depredados em Pelotas desde a última sexta-feira (12), provocando vazamentos de água potável e prejuízos aos cofres públicos. A maioria dos casos foi registrada na região central da cidade.

Segundo o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep), 19 ocorrências aconteceram no Centro e outras duas foram registradas na Avenida Duque de Caxias.

Um dos casos mais recentes ocorreu na madrugada desta quarta-feira (17), na Rua Andrade Neves. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens retiram a válvula metálica instalada na parte superior de um hidrante. A ação durou menos de um minuto.

Após o furto, o equipamento ficou aberto, provocando vazamento de água até a chegada das equipes do Sanep para realizar o reparo.

De acordo com a autarquia, cada válvula furtada custa cerca de R$ 520, valor que acaba sendo absorvido pelo poder público.

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As equipes já realizaram a substituição dos equipamentos danificados nos pontos identificados.

Prejuízo vai além do custo dos reparos

Um dos casos mais recentes ocorreu na madrugada de quarta-feira (17), na Rua Andrade Neves. Reprodução / RBS TV

Além do impacto financeiro, os furtos comprometem o abastecimento e provocam desperdício de água tratada.

O diretor-presidente do Sanep, Ellemar Wojahn, afirma que os danos vão além do prejuízo material causado pelo furto das peças.

— Além do custo da reposição, existe o desperdício de água tratada e a mobilização das equipes para realizar os reparos. São recursos públicos que poderiam estar sendo utilizados em outras melhorias para a população — argumenta.

Segundo ele, a autarquia está monitorando os casos e trabalhando em conjunto com os órgãos de segurança para identificar os responsáveis.

— É importante que a população denuncie qualquer movimentação suspeita próxima aos hidrantes. Esses equipamentos são fundamentais para situações de emergência, especialmente no combate a incêndios — alerta.

Moradores relatam preocupação

Morador da região central, o auxiliar de enfermagem Carlos Roberto Ortiz lamenta a situação.

— É complicado. Antes era só o relógio da água que sumia, e agora o pessoal passou a atacar os hidrantes. Está ficando complicada a situação na cidade [...] Até o conserto chegar, a água vai direto para o ralo — relata.

A recepcionista Mariângela Martins também destaca o desperdício provocado pelos furtos.

— Que arrumem logo, porque é um desperdício. Depois as barragens estão todas secas. Se não chover como está a previsão, já imaginou isso? Vai fazer muita falta — reconhece.

Já o assistente de TI Murilo Noguêz afirma que os casos vêm se repetindo.

— Já é o segundo que eu encontro acontecendo. Acaba atrapalhando a gente, atrapalhando o trânsito e a população. Fora o desperdício de dinheiro — frisa.

Empresária flagrou furto por câmeras de segurança

A empresária Rossiele Moreno, proprietária de uma loja na região central, foi uma das pessoas que presenciou os reflexos da ação criminosa.

Segundo ela, o hidrante localizado próximo ao estabelecimento foi furtado durante a madrugada, fato confirmado pelas imagens do sistema de monitoramento.

— Hoje, às 4h20min da manhã, dois rapazes vieram aqui e arrancaram a tampinha do hidrante. O que acontece na Bento Gonçalves é que está havendo muita falta de fiscalização. Tem muita depredação [...] Aqui na loja também já quebraram vidro, depredaram várias coisas e está tendo muito furto — conta.

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Rossiele afirma que identificou a ação ao revisar as imagens gravadas pelas câmeras do estabelecimento.

— Cheguei na loja, vi o vazamento, abri o protocolo com o Sanep e verifiquei nas câmeras o que tinha acontecido durante a madrugada. Isso prejudica não só as pessoas, mas todos. Afeta a loja, afeta o trânsito, afeta toda a população por conta do vazamento e também da criminalidade, que está muito alta em Pelotas.

Equipamentos são essenciais para emergências

Os hidrantes integram a rede pública de abastecimento e são utilizados principalmente pelo Corpo de Bombeiros em situações de combate a incêndios. Quando danificados ou furtados, além do desperdício de água, podem comprometer o atendimento a ocorrências emergenciais.

O Sanep orienta que casos de vandalismo ou furto sejam comunicados imediatamente aos órgãos de segurança e à autarquia para que os reparos possam ser realizados o mais rápido possível.



