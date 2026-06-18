Segurança

Segurança
Notícia

Furto e vandalismo danificam 21 hidrantes em menos de uma semana em Pelotas

Maioria dos casos foi registrada na região central; cada válvula furtada custa cerca de R$ 520 e provoca desperdício de água tratada até a realização dos reparos

Gabriel de Bem

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS