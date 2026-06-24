Falta de efetivo deixa quartel dos Bombeiros do Cassino sem atendimento permanente

Apensa um militar permanece no local para prestar apoio à guarnição do centro da cidade que também atende às ocorrências no balneário. Reprodução / Corpo de Bombeiros

Dois incêndios registrados em dois dias seguidos na última semana no Balneário Cassino retomaram um debate entre moradores de Rio Grande: a falta de atendimento permanente do Corpo de Bombeiros no balneário.

Atualmente, o quartel do Cassino não opera 24 horas por dia de forma contínua. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), a limitação está diretamente ligada à falta de efetivo.

Em entrevista à reportagem, o porta-voz da corporação, tenente Rafael Vieira Cabral, explicou que o Estado enfrenta déficit de bombeiros e que, por isso, nem sempre é possível manter simultaneamente os quartéis do Centro e do Cassino com equipes completas.

— Hoje nós não conseguimos ter, no Cassino, todos os dias, atendimento 24 horas. Temos alguns dias do mês em que isso ocorre, mas não de forma permanente — afirmou.

Segundo ele, mesmo quando não há uma guarnição completa no balneário, um militar permanece de prontidão com um caminhão de apoio. No entanto, por questões de segurança operacional, esse profissional não atua sozinho em ocorrências de maior complexidade.

— Ele serve de apoio para a primeira viatura que muitas vezes vem do Centro. Trabalhar sozinho seria um ato inseguro da nossa parte — explicou.

Efetivo caiu nos últimos dois anos

Dados repassados pelo 3º Batalhão de Bombeiro Militar mostram que o efetivo disponível em Rio Grande diminuiu nos últimos anos.

Atualmente, os quartéis do Centro e do Cassino contam com 30 militares. Em 2024, eram 35. Desse total, estão incluídos o comando da unidade, profissionais que atuam na área de prevenção contra incêndios, servidores em férias e afastamentos por questões de saúde.

Na prática, segundo o batalhão, apenas 17 militares estavam disponíveis para o serviço operacional nesta segunda-feira (23), número considerado insuficiente para manter os dois quartéis funcionando simultaneamente de forma permanente.

— Sempre que há disponibilidade de efetivo, o quartel do Cassino é mantido operante. Manter essa unidade aberta é uma prioridade para o batalhão, tanto pela população atendida quanto pela distância em relação ao quartel do Centro — informou a corporação em nota.

Novos bombeiros devem reforçar atendimento

A expectativa do Corpo de Bombeiros é reduzir o déficit a partir do segundo semestre deste ano.

Segundo o tenente Rafael Cabral, 944 alunos estão em formação atualmente no Estado e devem começar a ser incorporados às unidades entre o final de agosto e o início de setembro.

— O comandante-geral já definiu que todos esses novos bombeiros irão para a atividade-fim, no atendimento direto à comunidade. Nenhum ficará em funções administrativas — afirmou.

Embora não exista confirmação sobre quantos profissionais serão destinados a Rio Grande, o porta-voz garantiu que todos os batalhões do Estado receberão reforço.

— Rio Grande certamente será contemplada com novos bombeiros. A distribuição exata ainda será definida pelos comandos regionais — disse.

Incêndios reacenderam debate

A discussão ganhou força após dois incêndios registrados no Cassino na última semana. Na quinta-feira (18), uma casa pré-fabricada foi destruída pelo fogo nas proximidades da UPA do balneário. Dois idosos precisaram ser socorridos por uma ambulância antes da chegada dos bombeiros devido ao estado de nervosismo. A ocorrência foi atendida pela guarnição do Centro com apoio do militar que estava de serviço no Cassino. Já na sexta-feira (19), um novo incêndio mobilizou equipes na Rua Antônio da Fonseca Moraes.



