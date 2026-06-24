Segurança

Déficit de pessoal
Notícia

Falta de efetivo deixa quartel dos Bombeiros do Cassino sem atendimento permanente

Com apenas 17 bombeiros disponíveis para serviço operacional, corporação aguarda formatura de novos soldados para reforçar atendimento

Joanna Manhago

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