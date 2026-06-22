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Ex-vereador de Pelotas, Roger Ney é condenado a 16 anos de prisão por estupro de vulnerável

Político também é alvo de ao menos outras três denúncias que seguem tramitando na Justiça

Douglas Dutra

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