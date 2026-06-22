Político está preso preventivamente desde outubro de 2025. Lenise Slawski / Câmara de Pelotas / Divulgação

O ex-vereador de Pelotas Roger Ney foi condenado a 16 anos de prisão por estupro de vulnerável continuado contra uma menina que tinha sete anos à época dos crimes, que ocorreram entre 2021 e 2024. Ele também terá que pagar uma indenização de R$ 10 mil. A sentença foi proferida pelo juiz Ricardo Arteche Hamilton no dia 19 de junho. Em nota, a defesa questionou a condução do processo e afirma que irá recorrer (confira a íntegra abaixo).

De acordo com a sentença, Roger Ney convidava a menina para ver animais em sua propriedade e aproveitava esses momentos para abusar sexualmente da vítima. Também há relato de abuso dentro do carro do réu. A menina relatou ainda que ele lhe prometia que o sítio seria dela e que eles casariam, mas que não podia contar para ninguém.

Segundo a decisão, a defesa de Roger Ney alegou que a acusação era uma vingança da mãe da menina. O juiz apontou, no entanto, que a tese da defesa não foi respaldada em provas.

Roger Ney foi vereador de Pelotas entre 2010 e 2020, eleito pelo PP. Antes, ele já havia ocupado cargos na prefeitura de Pelotas. Foi secretário de Cidadania e Assistência Social no governo Fetter Júnior. Na gestão de Paula Mascarenhas, foi presidente da Rodoviária de Pelotas.

O ex-vereador também é alvo de ao menos outras três denúncias, que seguem em tramitação na Justiça. Duas vítimas teriam sido abusadas entre 2019 e 2024 e hoje têm entre 15 e 17 anos. A terceira vítima é uma mulher já adulta que teria sido abusada durante a infância, mais de 15 anos atrás.

Em entrevista à GZH Zona Sul, a mulher relatou que os abusos ocorreram em um momento de fragilidade familiar e que ele se aproveitou da proximidade e confiança da família para cometer os abusos.

Nota da defesa

Filipe Trelles e Marcela Weiler, advogados de defesa de Vitor Roger Machado Ney, manifestam profundo inconformismo com a sentença condenatória proferida pela 4ª Vara Criminal, por entenderem que a decisão não encontra amparo seguro na prova produzida durante a instrução processual.

A condenação foi construída, essencialmente, a partir do relato de uma criança em fase de significativa transição comportamental, posteriormente corroborado por sua mãe, pessoa que mantinha relação extraconjugal com o acusado. A defesa sempre sustentou que tais circunstâncias exigiam especial cautela na análise da prova, sobretudo diante da ausência de elementos objetivos independentes de confirmação.

Durante o processo, foram produzidos elementos técnicos apontando graves falhas na condução da oitiva da criança, realizada em desacordo com protocolos científicos reconhecidos para a obtenção de relatos confiáveis. Segundo a perícia especializada apresentada nos autos, as irregularidades identificadas possuem potencial para influenciar respostas e comprometer a confiabilidade das memórias posteriormente relatadas.

Também foi objeto de firme impugnação o laudo psicológico utilizado para sustentar a acusação, por apresentar inconsistências metodológicas e ausência do rigor técnico exigido para avaliações dessa natureza. A atuação profissional relacionada à elaboração do referido documento será submetida à apreciação dos órgãos competentes.

A defesa reafirma que uma condenação criminal exige prova produzida com absoluto respeito às garantias constitucionais, aos critérios científicos e ao devido processo legal. Por essa razão, serão adotadas todas as medidas recursais cabíveis perante os tribunais competentes, na convicção de que a decisão será revista e de que a legalidade será integralmente restabelecida.



