Duas toneladas de pescado impróprio para consumo são apreendidas em Pelotas; responsável é preso

Cerca de duas toneladas de pescado impróprio para consumo humano foram apreendidas durante uma fiscalização realizada no fim da tarde desta quarta-feira (3), na região da Balsa, em Pelotas. O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo.
A operação foi conduzida pelo Comando Ambiental da Brigada Militar e pela Inspeção Sanitária Municipal, em cumprimento a uma determinação do Ministério Público.
Durante a ação, os agentes localizaram filés de peixe sem comprovação de origem e sem evidências de inspeção sanitária. Após avaliação técnica de uma médica veterinária da Inspeção Sanitária Municipal, foi constatado que os produtos estavam impróprios para consumo humano e apresentavam risco à saúde pública.
Diante das irregularidades, o responsável pelo estabelecimento recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exame de lesões e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado.
Todo o pescado apreendido foi recolhido e encaminhado para destruição.
A identidade do preso e o endereço do estabelecimento não foram divulgados pelos órgãos responsáveis pela fiscalização.
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