Duas toneladas de pescado impróprio para consumo são apreendidas em Pelotas; responsável é preso

Agentes localizaram filés de peixe sem comprovação de origem e sem evidências de inspeção sanitária. Divulgação / Patram / Brigada Militar

Cerca de duas toneladas de pescado impróprio para consumo humano foram apreendidas durante uma fiscalização realizada no fim da tarde desta quarta-feira (3), na região da Balsa, em Pelotas. O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo.

A operação foi conduzida pelo Comando Ambiental da Brigada Militar e pela Inspeção Sanitária Municipal, em cumprimento a uma determinação do Ministério Público.

Leia Mais Polícia Civil investiga homicídio na região da Balsa, em Pelotas

Leia Mais Homem suspeito de estuprar enteada é preso em Rio Grande

Durante a ação, os agentes localizaram filés de peixe sem comprovação de origem e sem evidências de inspeção sanitária. Após avaliação técnica de uma médica veterinária da Inspeção Sanitária Municipal, foi constatado que os produtos estavam impróprios para consumo humano e apresentavam risco à saúde pública.

Diante das irregularidades, o responsável pelo estabelecimento recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exame de lesões e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado.

Todo o pescado apreendido foi recolhido e encaminhado para destruição.

A identidade do preso e o endereço do estabelecimento não foram divulgados pelos órgãos responsáveis pela fiscalização.



