Segurança

Segurança alimentar
Notícia

Duas toneladas de pescado impróprio para consumo são apreendidas em Pelotas; responsável é preso

Produtos sem comprovação de origem e sem inspeção sanitária foram encontrados em estabelecimento na região da Balsa

Frederico Feijó

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