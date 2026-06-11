Segurança

Retatrutida
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Dono de academia de Jaguarão é preso por vender medicamento para emagrecimento sem aprovação da Anvisa

Polícia apreendeu frascos de retatrutida e materiais para aplicação. Academia foi interditada durante a operação

Laura Cosme

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