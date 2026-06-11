Dono de academia de Jaguarão é preso por vender medicamento para emagrecimento sem aprovação da Anvisa

O proprietário de uma academia de Jaguarão foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (11), por comercializar medicamentos para emagrecimento sem aprovação da Anvisa. O nome do suspeito não foi divulgado.
A prisão ocorreu durante ação da Polícia Civil. O estabelecimento fica na região central da cidade e também teve irregularidades constatadas durante a fiscalização.
De acordo com a polícia, o suspeito oferecia a substância conhecida como retatrutida. Trata-se de um medicamento experimental em fase avançada de testes clínicos, projetado para o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2.
— Começamos a receber denúncias, porque o medicamento era divulgado por meio das redes sociais. A partir disso, se fez a representação por mandado de busca e apreensão — afirma a delegada Juliana Ribeiro, responsável pela investigação.
Conforme a Anvisa, o medicamento não tem autorização para uso ou comercialização no Brasil.
Segundo a Polícia Civil, durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Nos locais fiscalizados, os policiais encontraram frascos da medicação, além de materiais utilizados para aplicação da substância.
Além disso, também foram localizados recipientes identificados com nomes de pessoas que possivelmente estariam fazendo uso do produto, o que resultou na interdição do estabelecimento.