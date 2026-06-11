Dono de academia de Jaguarão é preso por vender medicamento para emagrecimento sem aprovação da Anvisa

Medicamento experimental está em fase avançada de testes clínicos e é projetado para tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. Divulgação / Polícia Civil

O proprietário de uma academia de Jaguarão foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (11), por comercializar medicamentos para emagrecimento sem aprovação da Anvisa. O nome do suspeito não foi divulgado.

A prisão ocorreu durante ação da Polícia Civil. O estabelecimento fica na região central da cidade e também teve irregularidades constatadas durante a fiscalização.

De acordo com a polícia, o suspeito oferecia a substância conhecida como retatrutida. Trata-se de um medicamento experimental em fase avançada de testes clínicos, projetado para o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2.

— Começamos a receber denúncias, porque o medicamento era divulgado por meio das redes sociais. A partir disso, se fez a representação por mandado de busca e apreensão — afirma a delegada Juliana Ribeiro, responsável pela investigação.

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Conforme a Anvisa, o medicamento não tem autorização para uso ou comercialização no Brasil.

Segundo a Polícia Civil, durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Nos locais fiscalizados, os policiais encontraram frascos da medicação, além de materiais utilizados para aplicação da substância.