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Dois homens são presos com 28 quilos de maconha na BR-153, em Bagé

Suspeitos foram abordados durante operação; droga apreendida poderia render cerca de 56 mil porções para venda, segundo a Polícia Civil

Mariana Muza

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