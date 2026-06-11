Dois homens são presos com 28 quilos de maconha na BR-153, em Bagé

Flagrante ocorreu durante investigação sobre o transporte de drogas para um suposto integrante de organização criminosa que atua na zona leste do município. Divulgação / Draco / Polícia Civil

Uma ação policial realizada na noite de quarta-feira (10) resultou na prisão de dois homens e na apreensão de aproximadamente 28 quilos de maconha em Bagé, na Campanha gaúcha. O flagrante ocorreu na BR-153, durante uma investigação sobre o transporte de drogas para um suposto integrante de organização criminosa que atua na zona leste do município.

Segundo a Polícia Civil, os agentes monitoravam um Volkswagen Polo vindo da Região Metropolitana de Porto Alegre quando o veículo foi interceptado. Ao perceber a abordagem, um dos ocupantes teria descido do carro e arremessado um volume às margens da rodovia.

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Durante as buscas, os policiais localizaram uma caixa contendo a droga. Conforme estimativa da corporação, a quantidade apreendida poderia ser fracionada em cerca de 56 mil porções destinadas à comercialização.

A Polícia Civil calcula que a carga apreendida tenha valor aproximado de R$ 280 mil. Considerando outros impactos da operação, o prejuízo estimado ao crime organizado foi calculado em cerca de R$ 350 mil.

Polícia Civil calcula que a carga apreendida tenha valor aproximado de R$ 280 mil. Divulgação / Draco / Polícia Civil

Os dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Os nomes deles não foram divulgados.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Bagé, com apoio da equipe da Operação Brasil Contra o Crime Organizado – Fronteira, sediada em Aceguá, e da Brigada Militar.



