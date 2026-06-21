Corpo carbonizado é encontrado após incêndio em residência em Bagé

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta de 1h40min. Divulgação / Corpo de Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência na madrugada deste domingo (21), no bairro Menino Deus, em Bagé, na Região da Campanha. Após o controle das chamas, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um homem carbonizado no interior do imóvel. A vítima não foi identificada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta de 1h40min. Quando as equipes chegaram ao local, a residência já estava completamente tomada pelas chamas, restando apenas a estrutura em alvenaria.

O imóvel, de acordo com a corporação, estava parcialmente abandonado e era utilizado de forma esporádica por diferentes pessoas. Não havia ligação de energia elétrica no local, e os equipamentos encontrados, como geladeira e fogão, não estavam em funcionamento, sem botijão de gás instalado.

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Moradores relataram aos bombeiros que uma família formada por um casal e três crianças utilizava o espaço ocasionalmente, além de um idoso que também teria passado temporadas no imóvel.

Após a extinção do incêndio, os bombeiros localizaram o corpo de um homem carbonizado. Não havia documentos junto à vítima e, até o momento, nenhum familiar ou conhecido foi identificado.

O local foi isolado para o trabalho da perícia. O caso será investigado, e o corpo encaminhado para identificação pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).