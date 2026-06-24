Com 14 furtos no ano, Pelotas intensifica patrulhamento noturno em prédios públicos

Iniciativa se estende até o final do mês. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

Pelotas iniciou, na última segunda-feira (22), uma operação especial para reforçar a segurança dos prédios públicos do município. Esta é a segunda edição da Operação Prédio Seguro em 2026, realizada pela Guarda Municipal e pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). A iniciativa se estende até o final do mês.

Para a ação, a Guarda Municipal disponibiliza uma viatura exclusiva, com três agentes, que atua das 19h às 7h. O foco são as rondas em patrimônios municipais, como escolas, prédios históricos, praças, unidades de saúde e edificações vinculadas à prefeitura. A rota diária estimada é de 100 quilômetros. A primeira edição do ano ocorreu no mês de março.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Marcio Medeiros, apesar de o itinerário cobrir diferentes bairros, há uma atenção especial voltada aos locais que registram furtos e arrombamentos com maior frequência:

— Monitoramos os indicadores e os dados e notamos um aumento dos furtos e arrombamentos de prédios públicos. Como não temos, hoje, efetivo para deixar fixo em cada um deles, até porque são muitos, estruturamos essa operação.

Em 2026, o Observatório Municipal de Segurança de Pelotas já contabiliza 14 furtos qualificados em prédios públicos.

Pontos de atenção

Locais que passaram por reformas recentes receberão um monitoramento intensificado, como a Praça Coronel Pedro Osório (com atenção especial aos banheiros), a Praça do Obelisco e a Praça Palestina. Já as áreas com maior circulação de pessoas e registros de roubo a pedestre incluem o Calçadão de Pelotas, a região das universidades e, novamente, a Praça Coronel Pedro Osório.

A fiscalização também será reforçada em pontos que sofreram com ocorrências recentes ou de maior repercussão, como a Unidade Básica de Atendimento Imediato (Ubai) Navegantes, a Escola Cecília Meirelles, a Praça CEU das Artes Dunas e o albergue da Rua Padre Felício.

Durante o período da operação, as demais viaturas da Guarda Municipal mantêm o itinerário padrão e o atendimento normal de ocorrências. Apenas a unidade designada para a Prédio Seguro atua em regime de horário extra.

— Nossa meta era fazer pelo menos uma edição a cada mês. Como vão surgindo outras demandas e necessidades específicas em alguns meses, acabamos espaçando mais do que desejávamos — explica Medeiros.



