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Com 14 furtos no ano, Pelotas intensifica patrulhamento noturno em prédios públicos

Segunda edição da operação Prédio Seguro mobiliza efetivo da Guarda Municipal em rondas noturnas de 100 quilômetros

Gabriel Veríssimo

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