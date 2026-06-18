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Cinco mulheres são presas suspeitas de furtos e roubos em comércios de Rio Grande

Polícia Civil começou apuração após imagens de furtos em supermercado circularem nas redes sociais; grupo pode estar ligado a outros crimes

Laura Cosme

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