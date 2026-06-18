Cinco mulheres são presas suspeitas de furtos e roubos em comércios de Rio Grande

Cinco mulheres foram presas suspeitas de envolvimento em uma série de furtos e roubos em estabelecimentos comerciais do Balneário Cassino e da região central de Rio Grande. As prisões são resultado de uma investigação conduzida pela Polícia Civil.
O desdobramento mais recente ocorreu na terça-feira (16), quando quatro das cinco investigadas foram presas em flagrante durante uma ação em um supermercado no Balneário Cassino. No mesmo dia, a Justiça decretou a prisão preventiva da quinta suspeita, localizada posteriormente por agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Rio Grande.
O caso ganhou repercussão em 15 de maio, quando imagens que mostravam mulheres furtando produtos em uma rede de supermercados no centro da cidade passaram a circular nas redes sociais.
Somente no Balneário Cassino, conforme apurado, os furtos foram registrados em cinco estabelecimentos comerciais, todos nessa semana.
A partir da identificação das suspeitas, a Polícia Civil iniciou as investigações para apurar a atuação do grupo e sua possível participação em outros crimes.
Segundo a corporação, as diligências continuam para verificar o envolvimento das mulheres em outros crimes patrimoniais registrados em Rio Grande.
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