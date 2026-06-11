Caso de homem amarrado a poste em Rio Grande tem quatro suspeitos identificados

Ocorrência foi registrada por volta das 18h de quarta-feira (10). Reprodução / Redes sociais

A Polícia Civil identificou ao menos quatro pessoas suspeitas de participação no caso do homem de 47 anos encontrado amarrado a um poste na região da Hidráulica, em Rio Grande. O fato ocorreu no final da tarde de quarta-feira (10).

Segundo o delegado Maiquel Fonseca, responsável pela investigação, o avanço das diligências permitiu esclarecer parte da dinâmica do caso, inicialmente tratado como uma suspeita de tortura, após a divulgação de vídeos nas redes sociais mostrando a vítima amarrada a um poste e exposta publicamente.

Ao ser ouvido, o homem relatou ter sido sequestrado por moradores do bairro na Rua 1º de Maio e levado em um automóvel até uma residência localizada na Avenida Buarque de Macedo.

Leia Mais Câmeras de monitoramento ajudam a identificar suspeitos de roubo em praça de Pelotas

No local, relatou ele, foi despido, amarrado a um poste e submetido a agressões físicas, além de exposição vexatória.

— A vítima relatou a participação de seis indivíduos. Até o momento, a análise de imagens permitiu identificar o envolvimento direto de ao menos quatro pessoas, que teriam atuado nas agressões, contenção, filmagem e na prática de atos degradantes — comenta o delegado.

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do episódio. Conforme Maiquel Fonseca, novas diligências estão em andamento, mas o delegado não detalhou quantas pessoas ainda deverão ser ouvidas nesta fase do inquérito.

O caso veio à tona na quarta-feira (10), quando a Brigada Militar foi acionada e encontrou a vítima amarrada ao poste. Na ocasião, nenhuma outra pessoa estava no local.

Inicialmente, a Polícia Civil trabalhava com a hipótese de que moradores da região teriam identificado o homem como autor de algum furto e decidido submetê-lo a uma espécie de punição pública.

Apesar de a vítima possuir antecedentes criminais por crimes como furto, roubo, lesão corporal e ameaça, não há confirmação de que o episódio esteja relacionado a algum fato recente.

— Diante da gravidade das circunstâncias relatadas, instaurou-se inquérito para apuração do crime de tortura, sem prejuízo de posterior readequação jurídica conforme o avanço das investigações — frisa o delegado.

A identidade da vítima segue preservada.





Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.



