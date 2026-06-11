Câmeras de monitoramento ajudam a identificar suspeitos de roubo em praça de Pelotas

Crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira; um dos homens acabou sendo preso. Divulgação / Guarda Municipal

Dois suspeitos de envolvimento em um assalto ocorrido na madrugada desta quinta-feira (11), na Praça Coronel Pedro Osório, no Centro de Pelotas, foram detidos pela Guarda Municipal poucas horas após o crime.

Segundo a corporação, as vítimas relataram que foram abordadas e roubadas enquanto estavam no interior da praça. Com base nas características informadas e em imagens de câmeras de monitoramento, os agentes identificaram os suspeitos.

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Durante as buscas, equipes do Grupo Especializado em Policiamentos e Operações com Motos (Gepom) localizaram os dois na esquina das ruas Princesa Isabel e Santa Cruz.

Na abordagem, os guardas encontraram um simulacro de arma de fogo e um dos celulares roubados das vítimas.

Conforme a Guarda Municipal, as vítimas reconheceram os dois homens como participantes do assalto. Elas também relataram que foram ameaçadas com a arma utilizada na ação e obrigadas a entregar seus pertences.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). Após análise da ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante de um dos homens. O outro foi liberado.



