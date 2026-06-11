Segurança

Segurança
Notícia

Câmeras de monitoramento ajudam a identificar suspeitos de roubo em praça de Pelotas

Agentes do Gepom localizaram dois homens poucas horas após o crime; um simulacro de arma de fogo e um celular roubado foram apreendidos na ação

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS