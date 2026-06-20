Agrotóxico proibido pela Anvisa é apreendido em fazenda no Taim

Conforme a Patram, as irregularidades observadas no depósito da propriedade podem representar risco de contaminação do solo. Divulgação / Patram/Brigada Militar

Uma fiscalização da Patrulha Ambiental (Patram) encontrou um agrotóxico proibido no Brasil desde 2020 em uma propriedade rural da região do Taim, em Rio Grande. A operação foi realizada nessa sexta-feira (19) em uma fazenda que cultiva arroz irrigado.

Segundo os policiais, foram localizadas unidades de um agrotóxico denominado Gramoxone 200 durante a vistoria. O produto é a base de Paraquat, substância que teve o uso banido no país por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A decisão foi tomada após estudos apontarem riscos à saúde humana, incluindo associação com o desenvolvimento de Parkinson e potencial para provocar alterações genéticas.

O produto é a base de Paraquat, substância que teve o uso banido no país por determinação da Anvisa. Divulgação / Patram/Brigada Militar

Segundo a Patram, o produto não poderia mais estar armazenado na propriedade. Após a proibição, agricultores que ainda possuíam estoques remanescentes tiveram um prazo para utilização e devolução do material. Este prazo, no entanto, foi encerrado em 2020.

Na propriedade, além do agrotóxico proibido, foram constatadas outras irregularidades, como a ausência de sistema de contenção para eventuais vazamentos e a presença de embalagens armazenadas fora do local apropriado, diretamente sobre área sem impermeabilização.

Já no depósito de defensivos agrícolas, a equipe verificou falta de ventilação adequada e falhas na organização dos produtos, situação que, conforme a fiscalização, aumenta os riscos em caso de vazamentos ou acidentes durante o manuseio.

Ainda de acordo com a Patram, as irregularidades observadas podem representar risco de contaminação do solo, principalmente, em regiões de atividade agropecuária e pela proximidade com áreas ambientalmente sensíveis.