UBS de Pelotas é alvo de três arrombamentos em menos de dois meses

Aberturas precisaram ser cobertas com tábuas após ação dos criminosos. Igor Islabão / Grupo RBS

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Obelisco, em Pelotas, foi alvo de criminosos pela terceira vez em um intervalo de menos de dois meses. Na madrugada desta sexta-feira (29), o posto de saúde sofreu um novo arrombamento que resultou no furto de uma janela inteira e na destruição dos vidros de outras quatro aberturas. Como medida emergencial, as estruturas precisaram ser cobertas com pedaços de madeira para garantir o fechamento do prédio.

A sequência de ataques começou no início do mês passado. O primeiro caso foi registrado na madrugada do dia 2 de abril. Poucas semanas depois, no dia 17, a unidade foi invadida novamente.

De acordo com relatos apurados pela reportagem, os criminosos quebraram os vidros de cinco janelas da ala nova do posto. Na ação, conseguiram arrancar e furtar uma das esquadrias de alumínio. O avanço dos invasores para o interior do prédio foi interrompido pelo disparo do alarme, que havia sido instalado recentemente justamente em razão dos crimes anteriores. Ao ouvirem o sinal sonoro, moradores do entorno acionaram a Brigada Militar e os suspeitos fugiram. Nenhum equipamento interno foi levado desta vez.

Uma abertura foi arrombada e outras três foram quebradas. Igor Islabão / Grupo RBS

O cenário, contudo, é diferente dos dois primeiros arrombamentos, quando o prejuízo material foi maior. Nas invasões de abril, os criminosos conseguiram acessar as salas de atendimento e furtaram um aparelho de ar-condicionado instalado na sala de puericultura — utilizada para o atendimento de recém-nascidos e crianças —, um forno micro-ondas e um computador, além de terem depredado outro aparelho de climatização.



A médica Maria Laura Vidal Carrett, que atua na unidade há 13 anos, lamenta o impacto dos crimes na rotina de assistência à comunidade.

— Já tivemos três vezes arrombamento aqui desde abril, já roubaram um monte de coisa. Levaram ar-condicionado que era na sala de puericultura, imagina para as criancinhas recém-nascidas no inverno. É a tristeza de a gente acreditar num trabalho que às vezes é pouco valorizado no sentido de ter políticas que protejam quem tem uma importância desse lugar, de um trabalho na própria comunidade — desabafa.

A reincidência dos crimes expõe a vulnerabilidade física do prédio, que passa por obras de ampliação e não conta com grades de proteção nas novas aberturas de alumínio.



Mesmo com os danos estruturais e o clima de insegurança, o atendimento na UBS Obelisco não foi interrompido nesta sexta-feira. A unidade registra uma média de 80 atendimentos médicos diários, além dos procedimentos de enfermagem e técnicos.



