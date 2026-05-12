"Tudo vai ser reconstituído": delegado detalha reprodução da morte de agricultor em Pelotas

A Polícia Civil iniciou nesta terça-feira (12), em Pelotas, a reprodução simulada da ação da Brigada Militar que terminou com a morte do agricultor Marcos Nörnberg, na madrugada de 15 de janeiro.

O trabalho, conduzido pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP), busca reconstruir a dinâmica da ocorrência e esclarecer pontos considerados centrais para a conclusão do inquérito.

As diligências começaram por volta das 11h, com oitivas dos policiais militares envolvidos dentro da Delegacia de Homicídios de Pelotas. A reprodução no sítio onde ocorreu a morte está prevista para acontecer durante a noite e avançar pela madrugada.

Segundo o diretor do Departamento de Homicídios do Interior, delegado Tiago Carrijo, a preparação para a reconstituição vinha sendo realizada há semanas.

— Várias diligências já foram feitas pelo IGP nos últimos 30 dias para que se chegasse ao dia de hoje da reprodução — afirmou.

Leia Mais Vídeo mostra ação de policiais que resultou na morte de produtor rural em Pelotas

De acordo com o delegado, os depoimentos colhidos nesta terça servem para que os peritos consigam reproduzir os fatos da forma mais fiel possível.

Tiago Carrijo, diretor do Departamento de Homicídios do Interior, detalhou em entrevista como será a reprodução simulada da operação que matou produtor de morangos. Douglas Dutra / Agência RBS

— O IGP está fazendo a oitiva desses policiais militares para que consiga, da forma mais próxima possível à verdade, reproduzir os fatos hoje à noite — disse.

Leia Mais Reconstituição da morte de agricultor em Pelotas começa nesta terça-feira

Leia Mais Corregedoria da BM apreende celulares de PMs envolvidos na morte de agricultor em Pelotas

Momento da morte será reconstituído

Carrijo afirmou que a intenção da perícia é reconstruir todos os elementos possíveis da ocorrência, especialmente os instantes finais da ação policial.

— Tudo que puder ser reproduzido para que a gente se aproxime ao máximo possível da verdade vai ser feito — declarou.

Segundo ele, o trabalho do IGP ocorre com base em todo o material já reunido pela investigação.

— Eles estão fazendo todas as oitivas, já leram todo o inquérito. Em princípio, tudo vai ser reconstituído. Principalmente o momento exato da morte, do confronto policial — afirmou.

Leia Mais Os crimes pelos quais PMs que mataram agricultor em Pelotas podem ser indiciados

Leia Mais Quais os próximos passos da investigação sobre a morte de agricultor durante ação da BM em Pelotas

A operação mobiliza equipes da Polícia Civil, do IGP, policiais militares e reforços vindos de Porto Alegre. Conforme Carrijo, cerca de 30 servidores públicos participam das diligências.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para auxiliar na segurança da área, já que o sítio fica próximo à BR-392.

Versão da viúva será analisada na quarta-feira

Os trabalhos seguem na quarta-feira (13), quando a Polícia Civil deve ouvir a viúva de Marcos, Raquel Nörnberg. A partir do depoimento dela, será feita uma nova reprodução com base na versão apresentada pela família.

Segundo Carrijo, a reprodução simulada integra um conjunto maior de provas analisadas ao longo da investigação.

Marcos Nörnberg foi morto na madrugada de 15 de janeiro. Divulgação / Arquivo pessoal

— A reconstituição dos fatos pode, em determinado momento, produzir provas. Ela visa produzir provas — disse.

O delegado destacou ainda que, embora ninguém seja obrigado a produzir provas contra si, a Brigada Militar vem colaborando com os trabalhos.

— Desde o início da investigação, seja com a delegada Valquíria, seja com o delegado Gabriel ou comigo, a relação com a Brigada é a melhor possível — afirmou.

Ainda não há previsão para a conclusão do inquérito policial.

O caso também é investigado pela Corregedoria-Geral da Brigada Militar. O procedimento interno concluiu que os policiais não cometeram crimes, mas apontou falhas graves de planejamento e inteligência na operação.

Na semana passada, os celulares dos brigadianos envolvidos foram apreendidos a pedido do Ministério Público Militar, que busca verificar se houve combinação de versões sobre o caso.



