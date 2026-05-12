Segurança

Caso Marcos Nörnberg
Notícia

"Tudo vai ser reconstituído": delegado detalha reprodução da morte de agricultor em Pelotas

Polícia Civil e IGP iniciaram oitivas nesta terça-feira; dinâmica do confronto e momento da morte serão reconstruídos no sítio onde ocorreu operação da BM

Douglas Dutra

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Frederico Feijó

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