Suspeitos de assalto a residência que renderam mulheres no Cassino são presos

Criminosos renderam duas mulheres na segunda-feira. Divulgação/Polícia Civil

Dois homens suspeitos de participar de um roubo a residência no Balneário Cassino, em Rio Grande, foram presos em flagrante na tarde de quarta-feira (27) durante uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas e parte dos objetos roubados foi recuperada.

O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (25), quando dois homens invadiram uma casa no Cassino, renderam duas mulheres e fugiram levando eletrônicos e itens de uso pessoal.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram logo após o registro da ocorrência. A partir de diligências, os agentes identificaram um veículo Voyage utilizado na ação criminosa.

O automóvel passou a ser monitorado e acabou abordado na BR-116 por equipes da PRF e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Pelotas. Paralelamente, policiais civis da Draco e da 3ª Delegacia de Polícia de Rio Grande localizaram e prenderam o segundo suspeito.

Conforme a polícia, diversos objetos roubados durante o assalto foram apreendidos com os investigados. As vítimas reconheceram tanto os itens quanto os dois homens presos.

Segundo o delegado Ronaldo Coelho, responsável pela operação, as forças de segurança seguirão atuando para combater crimes patrimoniais violentos na região.

— A Polícia Civil e as forças de segurança não vão permitir esse tipo de ação criminosa em nossa região. Crimes patrimoniais praticados com violência, especialmente invasões de residências, serão tratados com absoluto rigor investigativo e operacional — afirmou.

O delegado também destacou a integração entre os órgãos de segurança durante as investigações.