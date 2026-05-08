Suspeito por estupro de vulnerável é preso em Rio Grande

Relatos da vítima indicam que os abusos ocorriam desde os nove anos de idade. Thainá Martins / RBS TV

A Polícia Civil prendeu preventivamente, nesta sexta-feira (8), um homem de 26 anos investigado por estupro de vulnerável em Rio Grande. A identidade do suspeito não foi divulgada.

A prisão ocorreu no centro da cidade, durante as operações Caminhos Seguros e Elo de Proteção, conduzidas pela Delegacia de Proteção à Pessoa, Grupos Vulneráveis e Vítimas (DPPGV), sob coordenação da delegada Alexandra Pérez Sosa.

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após o relato da vítima, atualmente com 12 anos. A partir do depoimento e de outros elementos reunidos durante a apuração, incluindo laudo pericial, a delegada representou pela prisão preventiva do investigado, o que foi aceito pelo Poder Judiciário.

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Conforme a corporação, a ação integra um conjunto de operações voltadas ao enfrentamento de crimes contra crianças e adolescentes e ao fortalecimento da rede de proteção às vítimas.