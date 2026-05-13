Segundo dia de reconstituição da morte de agricultor em Pelotas será baseado na versão da viúva

Reconstituição da morte de Marcos Nörnberg teve início na noite de terça-feira. Felipe Valduga / Agência RBS

A reprodução simulada da ação policial que terminou com a morte do agricultor Marcos Nörnberg estava prevista para continuar nesta quarta-feira (13), em Pelotas, no sul do Estado, mas foi suspensa por discordâncias entre a família e o Instituto-Geral de Perícias (IGP). O segundo dia de trabalhos seria realizado a partir da versão apresentada pela viúva da vítima, Raquel Nörnberg.

A reconstituição ocorre no sítio da família, às margens da BR-392, e é conduzida pelo IGP. A expectativa era de que os trabalhos iniciassem por volta das 20h, como foi feito na terça-feira (12), e avançassem durante a madrugada, repetindo as condições em que ocorreu a operação da Brigada Militar, em janeiro deste ano.

Na madrugada desta quarta, foi concluída a primeira etapa da reprodução, baseada nos relatos apresentados pelos policiais militares envolvidos na ocorrência. Cerca de 30 servidores participaram da ação, entre policiais civis, peritos, técnicos e agentes de apoio.

Os agentes utilizaram lanternas e refizeram os deslocamentos realizados no escuro dentro da propriedade rural. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também prestou apoio à operação.

O objetivo da reprodução é esclarecer pontos considerados centrais para a conclusão do inquérito da Polícia Civil, especialmente sobre os momentos finais da abordagem, que terminou com a morte do agricultor. Além da investigação conduzida pela Polícia Civil, o caso também é acompanhado pela Corregedoria da Brigada Militar e pelo Ministério Público Militar.

Inicialmente, a BM informou que não identificou crime por parte dos policiais envolvidos. No entanto, a corporação passou a investigar a possibilidade de combinação de versões entre os brigadianos que participaram da ação. Na semana passada, celulares dos policiais chegaram a ser apreendidos no decorrer das apurações.