Segurança

Caso Marcos Nörnberg
Notícia

Reconstituição sobre morte de agricultor em ação da BM é concluída em Pelotas

Etapa baseada na versão da família terminou na noite desta segunda-feira e deve acelerar conclusão do inquérito da Polícia Civil

Frederico Feijó

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