Segurança

Caso Marcos Nörnberg
Notícia

Reconstituição em Pelotas foca nos momentos finais da ação policial que matou agricultor

Cerca de 30 servidores, entre policiais, peritos e técnicos, acompanham a reprodução simulada, que deve seguir durante a madrugada 

Gabriel Veríssimo

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