Reconstituição em Pelotas foca nos momentos finais da ação policial que matou agricultor

A Polícia Civil realiza, na noite desta terça-feira (12), a reprodução simulada da ação policial que terminou com a morte do agricultor Marcos Nörnberg, em Pelotas, no sul do Estado. O caso ocorreu na madrugada de 15 de janeiro deste ano.

O trabalho, conduzido pelo Instituto-Geral de Perícias, ocorre no sítio da família da vítima e busca reconstruir a dinâmica da ocorrência, além de esclarecer pontos considerados centrais para a conclusão do inquérito.

Segundo o diretor do Departamento de Homicídios do Interior da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Thiago Carrijo, o foco principal da reprodução está nos momentos finais da ação policial que matou O agricultor.

Como a ocorrência aconteceu durante a madrugada, os agentes utilizam lanternas e refazem, passo a passo, o trajeto percorrido por cada brigadiano envolvido na ação.

A reconstituição deve avançar pela madrugada e conta com a presença de policiais civis, dos brigadianos que participaram da operação e de familiares de Marcos Nörnberg.

As equipes da Polícia Civil e do IGP chegaram ao local por volta das 20h30min. Os policiais militares envolvidos na ocorrência também estiveram presentes e chegaram em um ônibus da Brigada Militar.

Cerca de 30 servidores, entre policiais, peritos e técnicos, acompanham os trabalhos. Diversas viaturas entraram no sítio da família, enquanto outras permaneceram estacionadas no entorno da propriedade. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também presta apoio à simulação.