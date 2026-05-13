Reconstituição de ação que terminou na morte de agricultor em Pelotas é suspensa

Reprodução começou na terça-feira e seria retomada nesta quarta-feira. Felipe Valduga / Agência RBS

A Polícia Civil confirmou que foi suspensa a continuação da reprodução simulada, a chamada reconstituição, da ação da Brigada Militar que levou à morte do agricultor Marcos Nörnberg, na madrugada de 15 de janeiro, em Pelotas, no sul do RS.

Segundo o diretor do Departamento de Homicídios do Interior da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Thiago Carrijo, a decisão se deu após divergência entre o advogado da família e o Instituto-Geral de Perícias (IGP). Uma nova data será agendada.

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O advogado que representa a família Nörnberg, Marcelo Moura, afirma que a discordância se deu em razão do horário das simulações. Ele sustenta que a reprodução deveria ocorrer à noite, nas mesmas condições em que a morte de Marcos aconteceu, e não durante a tarde, como foi informado à família pelo IGP.

A reconstituição começou na terça-feira (12), com base na versão dos policiais militares. Seria retomada nesta quarta (13), a partir da versão da viúva de Marcos, Raquel Nörnberg.