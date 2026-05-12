Reconstituição da morte de agricultor em Pelotas começa nesta terça-feira

Produtor de morangos foi morto em casa por policiais que pensavam se tratar de um esconderijo de criminosos. Divulgação / Arquivo pessoal

A Polícia Civil realiza entre esta terça (12) e quarta-feira (13) a reconstituição da ação da Brigada Militar que levou à morte do agricultor Marcos Nörnberg na madrugada de 15 de janeiro, em Pelotas.

Os trabalhos começaram às 11h, com a oitiva dos policiais que vai avançar ao longo da tarde. A reconstituição no local da morte será realizada à noite. Na quarta-feira, a polícia vai ouvir a viúva de Marcos, Raquel Nörnberg, para realizar a simulação com base na versão dela. Ainda não há uma previsão para a conclusão do inquérito.

Às 14h de hoje, o diretor do Departamento de Homicídios do Interior, Thiago Carrijo, fará uma coletiva de imprensa para detalhar o processo de reconstituição.

O caso também é investigado pela Corregedoria-Geral da Brigada Militar, que concluiu que os brigadianos não cometeram crimes mas praticaram falhas graves de planejamento e inteligência. Na semana passada, os celulares dos policiais envolvidos foram apreendidos a pedido do Ministério Público Militar para verificar se os brigadianos combinaram versões sobre o caso.



