Segurança

Combate ao contrabando
Notícia

Receita Federal apreende 800 litros de agrotóxicos ilegais e prende casal na BR-116, em Pelotas

Produto de origem chinesa entrou no Brasil pelo Uruguai sem registro sanitário e ambiental, segundo a fiscalização

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