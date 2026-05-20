Receita Federal apreende 800 litros de agrotóxicos ilegais e prende casal na BR-116, em Pelotas

A Receita Federal apreendeu, na tarde desta quarta-feira (20), cerca de 800 litros de agrotóxicos contrabandeados durante uma operação na BR-116, em Pelotas. Um casal natural de Caxias do Sul foi preso em flagrante por suspeita de contrabando.
Durante a ação, equipes de fiscalização interceptaram duas caminhonetes — uma Fiat Toro e uma Ram Rampage — utilizadas no transporte da carga irregular.
Segundo a Receita Federal, os veículos transportavam o composto químico cianamida hidrogenada, substância utilizada na agricultura e considerada de alta toxicidade. O produto, de fabricação chinesa, teria ingressado no Brasil vindo do Uruguai sem declaração aduaneira e sem registro nos órgãos ambientais e de saúde competentes.
De acordo com a fiscalização, a entrada irregular desse tipo de substância representa risco à saúde pública e ao meio ambiente, principalmente em razão das condições inadequadas de transporte e armazenamento.
A Receita Federal informou ainda que a cianamida hidrogenada exige controle rigoroso e utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) específicos durante o manuseio.
O casal responsável pelo transporte foi encaminhado à Polícia Federal, junto com os veículos e toda a carga apreendida, para os procedimentos legais.
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