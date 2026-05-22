Quatro pessoas são presas com quase 50 quilos de drogas na BR-153, em Bagé

Policiais rodoviários federais abordaram um HB20, conduzido por um homem de 26 anos, natural do município. Divulgação / PRF

Quatro pessoas foram presas nesta quinta-feira (21) com quase 50 quilos de drogas na BR-153, em Bagé, na Campanha.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes encontraram cerca de 30 quilos de maconha e quase 20 quilos de cocaína armazenados em caixas dentro de um HB20. O veículo, com placas de Bagé, era conduzido por um homem de 26 anos, natural do município

Na sequência da ação, os agentes abordaram um Renault Logan, também emplacado em Bagé, onde estavam três pessoas: um homem de 52 anos, natural de Pinheiro Machado, uma mulher de 25 anos e outro homem de 26 anos, ambos de Bagé.

Conforme a PRF, o grupo auxiliava no transporte da droga. Além disso, um dos ocupantes do Logan possui antecedentes por tráfico de drogas.