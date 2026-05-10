Polícia investiga morte de homem após espancamento no centro de Rio Grande

Segundo a Polícia Civil, o homem apresentava sinais de espancamento quando foi socorrido. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil de Rio Grande, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), está investigando como lesão corporal seguida de morte o caso de um homem de 35 anos que morreu na madrugada deste domingo (10), em Rio Grande.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa desde a última quarta-feira (7), após ser encontrada gravemente ferida em via pública, no bairro Centro.

Segundo a Polícia Civil, o homem apresentava sinais de espancamento quando foi socorrido. Apesar dos atendimentos médicos realizados durante os últimos dias, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado neste domingo.

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Conforme o delegado Maiquel Fonseca, responsável pelo caso, com a morte da vítima a DHPP segue apurando as circunstâncias da agressão e buscando informações que possam auxiliar na identificação dos envolvidos.

Até o momento, não há suspeitos identificados nem testemunhas localizadas. A Polícia Civil não informou se a vítima possuía antecedentes criminais.