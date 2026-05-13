Polícia Civil prende suspeitos de esquema milionário de tráfico em Rio Grande

A operação foi desencadeada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Rio Grande. Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 30 anos e uma mulher de 21 foram presos na manhã desta quarta-feira (13), nos bairros São João e Getúlio Vargas, em Rio Grande. A operação foi desencadeada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Rio Grande.

Segundo o delegado responsável pela operação, Rafael Patella Amaral, o homem foi identificado como proprietário dos 46 quilos de maconha skunk apreendidos pela Polícia Civil em 13 de maio do ano passado, na BR-471. A carga foi avaliada em mais de R$ 1 milhão.

Conforme a investigação, a mulher presa seria responsável pela contratação do homem que transportava a droga, além de atuar na logística de armazenamento dos entorpecentes e nas movimentações bancárias relacionadas à venda das drogas.

Leia Mais Reconstituição de ação que terminou na morte de agricultor em Pelotas é suspensa

Operação desencadeada nesta manhã foi desdobramento da ação que apreendeu 46 quilos de skunk em maio do ano passado, na BR-471. Divulgação / Polícia Civil

— Após a prisão em flagrante do casal que transportava a droga, as investigações continuaram para apurar quem era o proprietário dessa droga. Foi possível identificar quem era o proprietário e também quem era o responsável pela contratação do casal que transportava a droga, pela logística do transporte e armazenamento da droga, resultando nessas prisões de hoje — afirma o delegado.