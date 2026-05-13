Segurança

Caso Marcos Nörnberg
Notícia

"Planejaram uma reconstituição que favorecia somente a versão dos policiais", diz viúva de agricultor morto em ação da BM

Raquel Nörnberg critica formato da reprodução simulada e afirma que diferenças de iluminação alteram entendimento sobre a morte do marido em Pelotas

Joanna Manhago

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