Operação desarticula esquema de abate clandestino e abigeato em Santa Vitória do Palmar

A equipe apreendeu aproximadamente 300 quilos de carne em um dos estabelecimentos investigados. Divulgação / Polícia Civil

A Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrab) desarticulou, na quinta-feira (30), um esquema de abate clandestino e abigeato em Santa Vitória do Palmar.

A Operação Carniceiros cumpriu três mandados de busca e apreensão no município — dois em estabelecimentos comerciais e um em uma residência. A ação teve como foco o combate a furtos de gado registrados com frequência na localidade do Espinilho.

Durante a operação em uma residência, policiais flagraram um dos investigados tentando destruir evidências ao queimar couros e restos de bovinos em uma estrutura improvisada, conhecida como “micro-ondas de pneus”.

Segundo a investigação, o local era utilizado para o abate de animais.

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O homem foi detido e apresentado à autoridade policial, mas posteriormente foi liberado.

Os agentes combateram o fogo e conseguiram recolher materiais que ainda apresentavam vestígios de sangue e sinais de identificação nas orelhas dos animais.

Na residência, também foram encontrados couro, cabeça, patas e carne de origem não comprovada.

Carne sem procedência

Nos dois estabelecimentos comerciais vistoriados, a equipe apreendeu aproximadamente 300 quilos de carne.

Em um dos locais, os agentes localizaram um depósito trancado e oculto, onde era armazenada grande quantidade de carne bovina e ovina sem procedência legal ou inspeção sanitária.

A suspeita é de que os animais não tenham sido abatidos em frigoríficos regularizados.

A operação foi realizada pela Decrab com apoio da Inspetoria Veterinária Estadual e da Vigilância Sanitária Municipal.



