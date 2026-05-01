Segurança

"Carniceiros"
Notícia

Operação desarticula esquema de abate clandestino e abigeato em Santa Vitória do Palmar

Decrab apreendeu cerca de 300 quilos de carne e flagrou suspeito tentando destruir evidências

Gabriel Veríssimo

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