Operação desarticula esquema de abate clandestino e abigeato em Santa Vitória do Palmar

A Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrab) desarticulou, na quinta-feira (30), um esquema de abate clandestino e abigeato em Santa Vitória do Palmar.
A Operação Carniceiros cumpriu três mandados de busca e apreensão no município — dois em estabelecimentos comerciais e um em uma residência. A ação teve como foco o combate a furtos de gado registrados com frequência na localidade do Espinilho.
Durante a operação em uma residência, policiais flagraram um dos investigados tentando destruir evidências ao queimar couros e restos de bovinos em uma estrutura improvisada, conhecida como “micro-ondas de pneus”.
Segundo a investigação, o local era utilizado para o abate de animais.
O homem foi detido e apresentado à autoridade policial, mas posteriormente foi liberado.
Os agentes combateram o fogo e conseguiram recolher materiais que ainda apresentavam vestígios de sangue e sinais de identificação nas orelhas dos animais.
Na residência, também foram encontrados couro, cabeça, patas e carne de origem não comprovada.
Carne sem procedência
Nos dois estabelecimentos comerciais vistoriados, a equipe apreendeu aproximadamente 300 quilos de carne.
Em um dos locais, os agentes localizaram um depósito trancado e oculto, onde era armazenada grande quantidade de carne bovina e ovina sem procedência legal ou inspeção sanitária.
A suspeita é de que os animais não tenham sido abatidos em frigoríficos regularizados.
A operação foi realizada pela Decrab com apoio da Inspetoria Veterinária Estadual e da Vigilância Sanitária Municipal.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.