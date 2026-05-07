Operação contra tráfico cumpre mandados em oito bairros e prende dois suspeitos em Rio Grande

Os dois presos em flagrante têm 30 e 24 anos e, segundo divulgado, possuem antecedentes. Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (7), uma operação de combate ao tráfico de drogas em Rio Grande. A ação resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos e integra uma investigação que já contabiliza cinco presos.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nos bairros Centro, Cassino, Getúlio Vargas, Castelo Branco, Cidade Nova, Santa Rita de Cássia, Santa Rosa e Barra.

A ofensiva foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Rio Grande, com apoio de equipes de municípios da região sul, como São José do Norte, Santa Vitória do Palmar, Chuí, Jaguarão e Arroio Grande.

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Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início após a apreensão de 59 quilos de maconha realizada pela Brigada Militar em março, na BR-392, quando três pessoas foram presas.

— A partir desse fato, a Draco de Rio Grande passou a apurar a quem se destinava a droga apreendida, quem seria o proprietário e se haveria outros indivíduos associados à prática do tráfico, culminando com a operação policial desta quinta-feira — afirmou o delegado Rafael Patella Amaral, responsável pela investigação.

De acordo com a Polícia Civil, o material apreendido está avaliado em aproximadamente R$ 120 mil. Divulgação / Polícia Civil

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam maconha, skunk, crack, balança de precisão e dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, o material apreendido está avaliado em aproximadamente R$ 120 mil. Também foram bloqueados bens, valores e contas bancárias dos investigados.

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Os dois presos em flagrante têm 30 e 24 anos e possuem antecedentes por crimes como tráfico de drogas, roubo e posse ilegal de arma de fogo.

— O valor estimado das drogas apreendidas gira em torno de R$ 120 mil, além de cerca de R$ 100 mil em bens. Os valores bloqueados em contas ainda estão sendo apurados — acrescentou Patella.



